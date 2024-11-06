نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور دولى... توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر والأولمبياد الخاص المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الأولمبياد الخاص المصري، في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للرياضيين بالأولمبياد الخاص وتطوير الرعاية الطبية المتخصصة لهم.

حضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة يتقدمهم الاستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي الأسبق والأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ الدكتور تامر حمزة عميد كلية طب الفم والاسنان بجامعة بدر إلى جانب السيد عمرو محي، نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وليلى الشناوي، مدير البرامج الصحية الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستاذ الدكتور أسامة جودة وكيل كلية طب الفم والاسنان بجامعة بدر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور أحمد سرحان،مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري والاستاذ الدكتور رشا وجيه رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة والأشعة بكلية طب الفم والاسنان بجامعة بدر.

كما شرف التوقيع بوجود إيريكا دايتون، المدير التنفيذي لمؤسسة جوليسانو الدولية، وديميتري كريستاكيس، المدير الصحي الأول للأولمبياد الخاص، من جامعة واشنطن. كما حضرت آن ماري هيل، رئيسة عمليات الصحة بالأولمبياد الخاص الدولي، وأونولي ستيفان، مديرة برامج الصحة بالأولمبياد الخاص الدولي، وإيمان وكدي، مديرة برامج الصحة بالأولمبياد الخاص الجزائري.

يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير خدمات طبية متميزة للمشاركين في الأولمبياد الخاص من خلال توفير التدريب اللازم للأطباء في مجال صحة الفم والأسنان بما يلبي احتياجات هذه الفئة. كما يسعى الاتفاق إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات صحية مشتركة تسهم في تحسين جودة حياة الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قال الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري "نحن فخورون بالتعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، والذي يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدفنا في تحسين جودة الرعاية الصحية للمشاركين في الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم. إن هذا البروتوكول يعكس إيماننا العميق بأهمية تقديم رعاية صحية شاملة وذات جودة عالية للرياضيين ذوي الإعاقة الفكرية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون المثمر مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز صحة الفم والأسنان لهذه الفئة في مصر ".

من جانبه قال الأستاذ الدكتور تامر حمزة عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر، "يسعدنا اليوم توقيع هذا البروتوكول المهم مع الأولمبياد الخاص المصري الذي يأتي في إطار التزام كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر بتقديم أفضل الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية للمجتمع. نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في دعم صحة الفم والأسنان للأشخاص من ذوي الإعاقة الفكرية من خلال التدريب المتخصص للأطباء وتوفير الرعاية الطبية المناسبة، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة للجميع."

وأضاف: "إن هذا البروتوكول يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي في مجال صحة الفم والأسنان، بما يسهم في دعم التوعية الصحية وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة."

وأضافت ليلى الشناوي، مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة بدر تساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا الصحية، ونأمل أن يكون هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في المنطقة ويعود بالفائدة على الرياضيين بالأولمبياد الخاص."

يذكر أن يأتي توقيع هذا البرتوكول علي هامش المؤتمر السنوي للبرامج الصحية للاولمبياد الخاص المصري والذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 4 حتي 6 نوفمبر

