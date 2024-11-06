الرياضة

المدير الفني لطائرة الزمالك: الفريق في مرحلة إحلال وتجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، سعادته بفوز الأبيض على هليوبوليس بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ببطولة الدوري العام.

المدير الفني لطائرة الزمالك: الفريق في مرحلة إحلال وتجديد

وقال المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك:" الفريق في مرحلة إحلال وتجديد بالتعاقد مع جهاز فني جديد ولاعبين جدد، ونحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "الفرق المصرية مجهولة بالنسبة لي، وأحاول تكوين أكبر قدر من المعلومات عنها خلال الأدوار التمهيدية، مما يساهم في ظهور الفريق بمستويات أفضل خلال الفترة المقبلة".

وواصل:" أثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين للظهور بمستوى أفضل خلال اللقاءات المقبلة في بطولة الدوري، وسعيد بتحقيق الانتصار في أول مباراتين أمام بتروجت وهليوبوليس".

وأكمل:" الروسي ديميتري لاعب رائع، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وهو قادم من دوري قوي، وتألقه مع الزمالك أمر طبيعي في ظل الخبرات التي يمتلكها".

واختتم: "خوض اللقاء القادم على ملعبنا سيمنحنا أفضلية كبيرة، ووجود الجماهير سيزيد من حماس اللاعبين ويجعلهم يقدمون أفضل أداء لهم".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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