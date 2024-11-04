نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل يكشف حقيقة حديثه المزعوم مع الفار عن ركلة جزاء الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ما أُثير حول قوله لمحمد سلامة، حكم الفار، عند استدعائه لمراجعة ركلة جزاء الزمالك: "يخربيتك اللعبة صعبة".

اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي شهد فوز البنك الأهلي 3-2 ضمن الجولة الأولى من دوري NILE.

وأوضح مصدر مقرب من محمد عادل في تصريحات صحفية أن الحديث الذي نُسب إليه ليس له أي أساس من الصحة، وأنه لا يعرف كيف حصلت بعض وسائل الإعلام على هذا التسجيل.

ورجح أن يكون هناك من سرب هذه المعلومة لوضع الحكم في موقف حرج، خاصة في ظل الجدل الذي صاحب المباراة.

كما دعا المصدر من يمتلك تسجيلات غرفة الفار إلى نشرها للعامة لكشف الحقيقة، مشيرا إلى أن محمد عادل خضع للتحقيق مع طاقم التحكيم حول القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، في إطار جهود لجنة الحكام لمراجعة أي أخطاء لضمان عدم تكرارها.