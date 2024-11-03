مارتينيز يقود الهجوم.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، المواجهة التي تجمع بين إنتر ميلان وفينيزيا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، مباراة إنتر ميلان وفينيزيا، تحت صافرة الحكمه الإيطالية ماريا سول فيريري كابوتي.

تشكيل إنترميلان الرسمي لمواجهة فينيزيا فى الكالتشيو

ويدخل إنتر ميلان مواجهة اليوم طامحًا في استغلال تعثر نابولي بثلاثية نظيفة صباح اليوم أمام أتلانتا، وتضيق فارق النقاط لنقطة وحيدة، للاستمرار في المنافسة على لقب الكالتشيو للموسم الجاري 2024-2025.

وقد جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:-

• حراسة المرمى: سومر.

• خط الدفاع: باستوني- دي فري - بافارد.

• خط الوسط: ديماركو - مخيتاريان - أسلالي - زيلنيسكي - دومفريس.

• خط الهجوم: تورأم - لاوتارو مارتينيز.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فينيزيا في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وفينيزيا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وفينيزيا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وبالتحديد على قناة AD SPORTS PREMIUM 1، وسيتولى المعلق الإماراتي عامر عبدالله التعليق على أحداث اللقاء.