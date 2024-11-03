ياسر عبد الرؤوف: مستوى الحكام مع الخبراء الأجانب رجع للخلف بسرعة الصاروخ

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أحمد جودة - القاهرة - علق الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، على المطالبات بوجود خبراء تحكيم أجنبي على رأس لجنة التحكيم.

وقال ياسر عبد الرؤوف، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ان هناك اتفاق مع جانب اتحاد الكرة مع وزير الرياضة على أن تكون الإدارة التحكيمية مصرية، فلماذا الحديث عن خبراء أجانب حاليًا.

وأضاف الحكم الدولي السابق: مع الخبراء الأجانب مستوى الحكام تراجع، وفي آخر أربع سنوات، رجعنا للخلف بسرعة الصاروخ.

واختتم عبد الرؤوف: هناك مشكلات في منظومة التحكيم، لكن هذا الأمر في جميع المنظومات وفي الأندية نفسها، فهل سنطالب برحيل الجميع.

