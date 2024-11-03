جلسة مع مارسيل كولر تحسم مستقبل بيرسي تاو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تطورات مستقبل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الماضية.

تطورات مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

وأشار المصدر، إن النية داخل النادى الأهلي تتجه لعدم تجديد عقد بيرسي تاو لعدة أسباب، في مقدمتها ارتفاع سن اللاعب الجنوب إفريقي (31 عامًا).

وتابع، بأن أيضًا بجانب ذلك ارتفاع قيمة عقده حيث يتقاضى مليون دولار سنويًا، بجانب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول اللاعب فى أكثر من أزمة مؤخرًا مع الجهاز الفني نتيجة عدم مشاركته بشكل مُنتظم فى المباريات.

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