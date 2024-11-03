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أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف خضر المدير الفني السابق للإسماعيلي، إن الفريق يستطيع الخروج من أزمته الحالية رغم إيقاف القيد.

أشرف خضر: الإسماعيلي سيتواجد في أول 9 فرق تنافس على الدوري والبدايات مبشرة

وأكد المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، إن الدراويش قادرون على التواجد بين التسعة الكبار في الدوري بنظامه الاستثنائي.

أضاف خضر خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الجميع كان في حالة سيئة بعد رحيل إيهاب جلال".

وواصل:" بداية الإسماعيلي في الدوري مبشرة جدًا والأهم أن تبتعد الإصابات عن العناصر الموجودة".

وأكمل:" التاريخ بيقول إن الإسماعيلي يستطيع تجاوز أزمته ويتواجد بين التسع الكبار في الدوري بنظامه الاستثنائي".

وتابع:" مجموعة اللاعبين الموجودة حاليًا في الاسماعيلي تحتاج إلى التأقلم والانسجام".