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أحمد جودة - القاهرة - قال عادل عبد الواحد نجم الزمالك السابق ان عبد الله السعيد لاعب الزمالك استثنائي ويستطيع ان يقود اي فريق للفوز بفضل شخصيته وخبرته في الملعب.

نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد استثنائي.. وناصر منسي يستطيع أن يكون هداف الدوري

واشار نجم الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي احمد علي على قناة الزمالك فان ناصر منسي يمتلك موهبة كبيرة ويستطيع ان يكون هداف الدوري الموسم الحالي.

وشدد عبد الواحد على ان محمود بنتايك مدافع الفريق هو افضل الصفقات حتى الأن ويؤدي بصوره رائعة ومكسب كبير للزمالك.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الحادية عشرة والنصف صباح غدًا الأحد أمام فريق الشمس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.