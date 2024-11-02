نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. سقوط أرسنال ومانشستر سيتي وفوز صعب لـ ليفربول.. الأهلي يطالب بخبير أجنبي وغياب تريزيجيه ومروان عطية عن منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 2- 11- 2024 في السطور التالية:

نيوكاسل يونايتد يهزم أرسنال في الدوري الإنجليزي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في فرض الفوز على حساب نظيره أرسنال وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتضن ملعب سانت جيمس بارك، مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وأرسنال في الجولة العاشرة من عمر البريمييرليج.

سجل ألكسندر إيزاك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة.

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مانشستر سيتي يسقط أمام بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هزيمة مفاجئة على يد نظيره فريق بورنموث، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وسجل اللاعب سيمينو نجم فريق بورنموث، هدف التقدم في شباك مانشستر سيتي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

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ليفربول يقلب الطاولة على برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا ثمينًا أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

تمكن فريدي كاديوجلو أول أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ويلبك إلى كاديوجلو الذي استقبلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

ونجح كودي جاكبو في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 69، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من أمام الجميع وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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سبب غياب تريزيجيه ومروان عطية عن قائمة منتخب مصر

تلقى منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الساعات الماضية، يؤكد غياب ثنائي الفريق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق الريان القطري، ومروان عطية، لاعب وسط الأهلي، عن المباراة القادمة للمنتخب أمام كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وجه "كاف" خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يشير إلى أن تريزيجيه ومروان عطية سيغيبان عن مباراة كاب فيردي المقبلة، نتيجة إيقافهما، وذلك بعد تلقي كل منهما إنذارين في مباراتي منتخب مصر ضد موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة، حيث تمكّن المنتخب المصري من التأهل رسميًا للبطولة الإفريقية المقبلة.

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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة إسناد منظومة التحكيم إلى خبير أجنبي

أرسل النادي الأهلي، خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بخبير أجنبي للجنة الحكام

وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

كما طالب النادي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.