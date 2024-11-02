نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى وعد بلفور.. متظاهرون في لندن يزيلون تمثال أول رئيس إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مسيرة ضخمة دعما لفلسطين وتنديدا بذكرى وعد بلفور من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن.

ونظم المسيرة ائتلاف التضامن مع فلسطين في بريطانيا الذي يضم "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" (PFB)، و"حملة التضامن مع فلسطين" (PSC)، و"الرابطة الإسلامية في بريطانيا" (MAB)، و"ائتلاف أوقفوا الحرب" (Stop The War Coalition)، و"جمعية أصدقاء الأقصى" (FOA)، و"حملة نزع السلاح النووي" (CND).

وتسعى المسيرة إلى الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها لإسرائيل ودعوة الولايات المتحدة إلى إنهاء دعمها العسكري المستمر لتل أبيب.

ونشر ناشطون مناصرون للفلسطينيين من مجموعة "عمل فلسطين" صورا يوم السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بعض النشطاء بتدوين كتابات على الجدران بالقرب من الجمعيات الخيرية اليهودية.

واستهدفت المجموعة مكاتب الصندوق القومي اليهودي متهمة المنظمة "بجمع الأموال لهدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المسروقة وهي جريمة حرب معترف بها".

كما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة تحطيم زجاج الغرفة التي تحوي تمثال أول رئيس لإسرائيل حاييم وايزمان وإزالته من مكانه والذي كان يتواجد داخل حرم جامعة مانشستر في بريطانيا.

وكان لوايزمان دور بارز في استصدار وعد بلفور قبل 107 أعوام والذي منح "حق اليهود" في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه المسيرة في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع بلغت 43314 قتيلا و102019 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.