العالم اليوم - حرائق في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة

انتم الان تتابعون خبر حرائق في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:27 صباحاً - قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين إن حطام طائرات روسية مسيرة أشعل حرائق في المدينة، في ثالث هجوم من نوعه تشنه موسكو على كييف في ليلتين.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليغرام: "تم إرسال طواقم الطوارئ".

تسبب حطام الطائرات المسيرة المدمرة في اندلاع حريق بحديقة موروميتس بمنطقة ديسنيانسكي في شمال شرق كييف وأشعل بعض النيران في العشب على ضفة نهر دنيبرو المقابلة للحديقة.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات جراء ذلك.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات في كييف فيما بدا أنه صوت عمل وحدات الدفاع الجوي.

جاءت الضربات في أعقاب هجمات روسية أمس الأحد ألحقت أضرارا بالمباني وخطوط الكهرباء في كييف. وأدى هجوم بالقنابل الموجهة الروسية في وقت متأخر أمس على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد إلى إصابة عدة أشخاص.

ولم يصدر أي تعليق من موسكو بشأن الهجمات. وتكثف روسيا منذ أغسطس هجماتها على أوكرانيا، فيما يقول مسؤولون في كييف إنه محاولة من موسكو لتدمير البنية الأساسية الحيوية اللازمة للتدفئة خلال فصل الشتاء.