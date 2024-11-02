نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يضيف الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.



وافتتح حسين الشحات أهداف فريقه في الموسم الحالي مع حلول الدقيقة الرابعة، لتسكن تسديدة الشحات شباك بسام حارس عرين سيراميكا كليوبترا.



وعادل سيراميكا كليوبترا النتيجة في الدقيقة 24 عن طريق أحمد بلحاج بعد احتساب ركلة جزاء لكتيبة أيمن الرمادي عقب تدخل أكرم توفيق.

واستعاد وسام أبو علي المقدمة للنادي الأهلي من جديد في اللحظات الأخيرة من المباراة من ركلة حرة أسفرت عن الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني له وابعد الثالث للفريق ليعزز المقدمة المارد الأحمر.



تشكيل الاهلي في مواجهة سيراميكا كليوبترا:-

وجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد دخل المباراة بتشكيل الفريق مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.