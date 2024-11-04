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أحمد جودة - القاهرة - رسميًا.. موعد عودة علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي.

النادي الأهلي، علي معلول، عودة علي معلول، مشاركة علي معلول، أقترب الظهير الأيسر التونسي علي معلول من العودة للتدريبات الجماعية رفقة النادي الأهلي عقب الإصابة التي لحقت به في "وتر أكيلس" أثناء المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي التي أقيمت في شهر مايو الماضي والتي توج بها المارد الأحمر للعام الثاني على التوالي.

موعد عودة علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الأهلي

علي معلول

ومن المقرر أن يعود علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بعد أسبوعين من الآن، وبالتحديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة والتي ستبدأ من يوم 11 نوفمبر الجاري وحتي يوم 19 من نفس الشهر.

وكان المدافع التونسي قد غاب عن الفريق لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت يوم 25-5-2024.

ومن المقرر عدم مشاركة علي معلول في المباريات خلال الفترة المقبلة وحتى مطلع شهر يناير المقبل، حيث لم يتم قيد اللاعب بالقائمة الأولى للفريق ببطولة الدوري العام بسبب الإصابة.

ألقاب علي معلول خلال مسيرته

علي معلول

وحصل علي معلول خلال مسيرته الكروية على 20 بطولة، حيث توج علي معلول رفقة فريق الصفاقصي بلقب الرابطة التونسية المحترفة الأولى مرة واحدة، بجانب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فيما توج مع النادي الأهلي

بلقب الدوري المصري الممتاز 5 مرات، وكأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر المصري 5 مرات، وبطولة دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، بجانب بطولة كأس السوبر الأفريقي في مناسبيتن، بجانب الحصول على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية مرتين.



كما حصل الدولي التونسي على لقب هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى: موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري الممتاز: 2021 ـ 2022.

ويُعد على معلول أفضل مدافع في تاريخ الأهلي، حيث سجل خلال مسيرته مع المارد الأحمر 51 هدفا في كل المسابقات، ويعد ثاني أفضل هداف غير مصري في تاريخ النادي الأهلي.