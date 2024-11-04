ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعثر على شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات، شهادات إثبات قيد، كارنيهات للمتدربين، طلبات إستخراج شهادات، وكتب تعليمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.