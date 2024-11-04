مديرة صندوق النقد توجه رسالة لمصريات ملهمات: أنتن قويات افتخرن بأنفسكن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - وجهت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، رسالة لسيدات ملهمات بعد الاستماع لقصصهن والتقاط الصور معهن فى مبادرة "حياة كريمة" و"سكر بيوت"، قائلة:" أنتن قويات وجميلات ولديكن القدرة على إعالة عائلاتكن بمفردكن، افتخرن بأنفسكن".

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقاء كاميرا قناة إكسترا نيوز لها بالمتحف المصرى، أن الاستماع لهذه القصص مؤثر جدا، منها قصة الأم التى حقق ابنها الكثير فى الرياضة رغم إعاقته، وقصة إمرأة تعانى من التقزم، ولكنها الآن فخورة بقولها من قبل نظرائها وقدرتها على تكوين صدقات.

ولفتت كريستالينا جورجييفا إلى قصة إمراة تحارب السرطان بفضل العزيمة التى يمنحها إياها هذا البرنامج، ويجب أن أقول أيضا اننى استمعت لهذه القصص وفكرت أن هذه القصصة مذهلة بحد ذاتها، لكن الأمر الأجمل بنظرى كان الكرامة والثقة التى تتمتع بها هؤلاء السيدات والطاقة الإيجابية المذهلة.

تابعت: "ابنة أخى فى بلغاريا تعانى من التقزم، وعندما استمعت لهذه القصة فكرت بها وكيف وقفت فى مواجهة التحدى بالطريقة نفسها بفضل الدعم الذى يقدمه المجتمع، فعندما نراعى الشمولية يستفيد الجميع، نحن أقوى بكثير معا، والنساء رائعات فى تجسيد هذا العمل الجماعى، والتكافل يجعل عالمنا أفضل بكثير حتى فى أصعب الأوقات.