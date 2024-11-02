نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: كييف ترفض تبادل نحو 700 أسير من قواتها لدى الجيش الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تخلي كييف عن المئات من أسراها وعدم رغبتها باستعادتهم من الجيش الروسي مشيرة لمقترح روسي بتبادل 935 أسيرا لتوافق كييف على 279 منهم فقط.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "اقترحت وزارة الدفاع الروسية تبادل 935 أسير حرب أوكرانيا لدى الجيش الروسي ولكن كييف بادلت 279 منهم فقط".

ولفتت زاخاروفا إلى أن "نظام كييف لا يرغب في استخدام الآليات المتوافرة لديه لاستعادة أسراه، وهم هناك غير آبهين بمصير هؤلاء الأسرى وربما عليهم التوجه إلى مونتريال في كندا لحل مشاكلهم الخاصة وجلب بعض الأموال من أرصدتهم البنكية هناك، ومع ذلك يظهرون بأنهم مهتمون بالأسرى الأوكران وأنهم على استعداد لتشكيل ائتلاف دولي لهذا الغرض".

وأكدت زاخاروفا أنهم في كييف "يمكنهم حل المسألة الآن ولكنهم لا يريدون ذلك، لا يعتبرون أسراهم بشرا.. أولئك الذين جندوهم بعد أن اختطفوهم من عائلاتهم ليلقون بهم في أتون المعارك".

نظام كييف يوهم المجتمع الأوكراني بخصوص أسراه

وأردفت متحدثة الخارجية الروسية: "بل أكثر من ذلك، هم يتسترون خلف ستار إعلامي حديدي لتبرير تصرفاتهم على الساحات الدولية وفي المنظمات الدولية وفي اجتماعات الطاولات المستديرة التي تلتئم لهذا الغرض فيقومون بذلك بشكل رسمي ويدعون أن روسيا لا تريد القيام بتبادل الأسرى".

وقالت: "لدى روسيا أرقام وحقائق حول استعدادها لتبادل الأسرى، ولكنهم في كييف لا يحتاجون لهؤلاء البشر وإنما يستخدمون الضجة الاعلامية والدولية ليبرزوا أنهم يعملون ويوهمون المجتمع الأوكراني بأن المجتمع الدولي سيأتي للمساعدة على حل مسألة الأسرى الأوكران".

وتابعت: "من جهتنا هناك وكالات ومسؤولون يعملون على هذا الموضوع وهنا يجب أن يفهم المجتمع الأوكراني كيف تقوم جماعة زيلينسكي بخداعهم".

قديروف ألغى القرار الخاص بأسرى العدو

كما كشفت زاخاروفا أن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أخبرها أنه تلقى آلاف الرسائل من أهالي الأسرى الأوكرانيين وعلى إثر ذلك أعلن أن أمره بعدم قول استسلام عناصر قوات كييف وقتلهم فورا "قد تم إلغاؤه" وبذلك، من يريد الاستسلام من قوات كييف للقوات الروسية فإنه "سيبقى على قيد الحياة".

واختتمت زاخاروفا: "على الأوكرانيين أن يعرفوا أن قيادتهم في كييف ترفض تبادل الأسرى رغم أن الجانب الروسي أرسل كافة بيانات ومعلومات هؤلاء، ونحن ملتزمون بالقوانين الدولية فيما يتعلق بهؤلاء الأسرى لدينا".