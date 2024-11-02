نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورتموند يفوز على أر بي ليبزيج بثنائية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت احدث المباراة التي جمعت بين فريق دورتموند ضد نظيره أر بي ليبزيج، بفوز بروسيا بثنائية على منافسه في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر على ملعب سيغنال إيدونا بارك وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

أحداث الشوط الأول بين دورتموند ولايبزيج

وانطلقت احداث الشوط الأول بين الفريقين بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق دورتموند ولكن نجح فريق أر بي ليبزيج من أحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب بينجامين سيسكو في الدقيقة ال 27 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة ال 30 أحرز اللاعب ماكسيميليان بيير من إحراز هدف التعادل والأول لفريقه في الشوط الأول سكن شباك المنافس، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني دورتموند ولايبزيج

وفي الشوط الثاني توالت الاستحواذات والسيطرة على الكرة من قبل لاعبي بروسيا دورتموند ضد منافسه أر بي ليبزيج، وتمكن اللاعب سيرهو جيراسي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ال 64 من عمر الشوط الثاني لتنتهي أحداث المباراة بفوز بروسيا دورتموند بثنايية مقابل هدف.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند في ترتيب الدوري، بينما سيحتاج لايبزيج إلى تحسين نتائجه لتعويض هذه الخسارة.