نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخماسية.. الأهلي يكتسح سيراميكا كليوباترا في افتتاحية الدوري المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا عريضا في المباراة بخماسية مقابل هدفين في مباراة مثيرة وقوية.



البداية كانت من حسين الشحات والذي افتتح أهداف فريقه في الموسم الحالي مع حلول الدقيقة الرابعة، من عمر الشوط الأول لتسكن تسديدة الشحات شباك بسام حارس عرين سيراميكا كليوبترا.

وعادل سيراميكا كليوبترا النتيجة في الدقيقة 24 عن طريق أحمد بلحاج بعد احتساب ركلة جزاء لكتيبة أيمن الرمادي عقب تدخل أكرم توفيق.



واستعاد وسام أبو علي المقدمة للنادي الأهلي من جديد في اللحظات الأخيرة من المباراة من ركلة حرة أسفرت عن الهدف الثاني.



ومع بداية الشوط الثاني أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني له وابعد الثالث للفريق ليعزز المقدمة المارد الأحمر.

وضاعف حسين الشحات قد سجل هدف فريقه الرابع في الدقيقة 79 من عمر اللقاء ليضاعف أهداف فريقه لرباعية ويسجل هدفه الشخصي الثاني.



وأضاف طاهر محمد طاهر هدف فريقه الخامس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء وسط سيطرة كبيرة من جانب النادي الأهلي.



بينما سجل القندوسي هدف تقليص الفارق لسيراميكا كليبوترا وعقب إلغائه يستدعي تقنية الفيديو حكم المباراة ليتم احتسابه



تشكيل الاهلي في مواجهة سيراميكا كليوبترا:-

وجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد دخل المباراة بتشكيل الفريق مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.