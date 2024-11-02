الأهلي يحرز الهدف الثالث في مرمى سيراميكا في أول دقيقة بالشوط الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - أحرز اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي هدفه الثاني في مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في أول دقائق الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3 أهداف للمارد الأحمر مقابل هدف لسيراميكا.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام سيراميكا بتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بدأ الأهلي المباراة مسيطرا على أجواء اللقاء وترجم سيطرته إلى هدف مبكر عن طريق حسين الشحات في الدقيقة الرابعة، بعدما استلم الكرة خارج منطقة جزاء سيراميكا وسددها صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمد بسام، معلنا تقدم الأهلي.

وحاول سيراميكا السيطرة على مجريات اللعب بعد التأخر في النتيجة وتشكيل خطورة على مرمى الأهلي، قبل أن يعدل كولر من طريقة الأهلي ويلعب ضغط عالي لمنع المنافس من تحضير اللعب بطريقة جيدة، فيما أنقذ الشناوي فرصة هجمة خطيرة لسيراميكا في الدقيقة 14 بعدما أمسك بالكرة التي وصلت محمود زلاكة من فخري لاكاي وحافظ على نظافة شباكه.

وتوقف اللعب في الدقيقة 17 من أجل علاج محمد الشناوي قبل أن يستأنف اللعب، ويتوقف من جديد لمطالبة سيراميكا بركلة جزاء في الدقيقة 19 بداعي عرقلة زلاكة من أكرم توفيق، وتدخل الفار ويستدعي حكم الساحة لمراجعة اللعبة، ويحتسبها محمود بسيوني ركلة جزاء.

وسجل أحمد بلحاج هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 23 من ركلة جواء بعدما سدد الكرة على يمين الشناوي، وأنقذ الشناوي فرصة محققة لسيراميكا من تصويبة قوية سدد فخري لاكاي في الدقيقة 26 ولكن الشناوي حولها إلى ركنية، وهدد أحمد رمضان بيكهام مرم الأهلي بتصويبة في الدقيقة 27 ولكن مرت أعلى العارضة.

وهدد الشحات مرمى سيراميكا بتصويبة رائعة في الدقيقة 36 ولكن حولها بسام إلى ركنية، وأنقذ الشناوي فرصة هدف محقق لسيراميكا في الدقيقة 37 من أمام أحمد قندوسي من هجمة مرتدة منظمة لصاحب الأرض، ولعب وسام أبو علي تسديدة بالرأس في الدقيقة 39 من عرضية إمام عاشور ولكن أمك بها محمد بسام.

وصوب إمام عاشور تسديدة قوية في الدقيقة 40 من خارج منطقة الجزاء ولكن أنقذها بسام ويمنع هدف التقدم للأهلي، وتحصل الأهلي على ركلة جزاء من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نتيجة عرقلة طاهر محمد.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم الثاني للأهلي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما ارتطمت تسديدتها في طريقها إلى المرمى بجسم زلاكة وسكنت شباك سيراميكا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ولعب الأهلي ضد سيراميكا قبل مواجهة اليوم، 8 مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 19 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.