الرياضة

رجال سلة الزمالك ينتصرون على سموحة في دوري المرتبط

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 92 - 85، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للدور الأول لبطولة دوري المرتبط.

فوز سلة الزمالك على سموحة

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

28/28
62/56
76/64
92/85

ويتصدر "سلة الزمالك" جدول ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضم  فرق: "سموحة والطيران والشمس".

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الزهور، في دور 16 لبطولة دوري المرتبط أحد يومي 15 و18 نوفمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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