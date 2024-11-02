العالم اليوم - بولتون: ترامب لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا خسر

انتم الان تتابعون خبر بولتون: ترامب لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا خسر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - حذر مستشار الأمن القومي السابق بالإدارة الأميركية جون بولتون، السبت، من أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا خسر.

وقال بولتن في حديثه لقناة "سي إن إن" الأميركية إنه لا يعتقد أن دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات إذا خسر، داعيا إلى الاستعداد لهذا الرفض في حال فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وسئل مستشار الأمن القومي السابق، الذي انقلب على ترامب، عما إذا كان يعتقد أن الرئيس السابق سيقبل النتائج إذا لم تكن لصالحه يوم الثلاثاء، ورد بالقول: "لا، لا أعتقد ذلك. وأعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لذلك".

وأضاف بولتون: "أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لأن ترامب لا يخسر أبدا. وإذا خسر، فسيعتبر أن منصب الرئاسة سرق وسيكون الأمر صعبا".

كما أشار إلى أن ترامب قد "يعلن الفوز بالانتخابات مبكرا"، داعيا إلى الاستعداد لذلك.

يشار إلى أن ترامب شكك في نتائج الانتخابات في أكثر من مناسبة، وادعى في وقت سابق فوزه بالولايات الرئيسية المتأرجحة في ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا أثناء خطاب له الشهر الماضي.