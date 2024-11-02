بصورة عفوية رفقة نجله.. أحمد حاتم يدعم القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - يحرص الفنان أحمد حاتم، على دعم القضية الفلسطينية منذ طوفان الأقصى العام الماضي، ويعبر دائما عن دعمه لفلسطين من خلال منشورات مختلفة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطف “حاتم” الأنظار بأحدث ظهر له بصورة عفوية رفقة نجله، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مرتديا “تيشيرت” عليه اسم “فلسطين” والعلم الفلسطيني، لتنهال عليه التعليقات من قبل الجمهور، معبرين عن احترامهم وحبهم له.

من جهة أخرى، حقق احمد حاتم نجاحا كبيرا فى آخر أعماله السينمائية بعنوان “عاشق” حيث حصد إيرادات كبيرة بشباك التذاكر فور طرحه.

وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

وفيلم "عاشق" ليس أول فيلم يشهد التعاون بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد شارك الثنائى من قبل فى فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودارت أحداثه فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

وشهد تعاون آخر بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من خلال فيلم "قمر 14" والتى تقع أحداثه حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل.

وعرض مؤخرًا لأحمد حاتم مسلسل "عمر أفندى" ونال إشادات كبيرة وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة العمل كلا من اية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وآخرون، إخراج عبد الرحمن ابو غزالة، وتأليف مصطفى حمدى .