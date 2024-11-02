العالم اليوم - في عملية خاصة.. إسرائيل تؤكد اعتقال "عنصر رفيع" في حزب الله

انتم الان تتابعون خبر في عملية خاصة.. إسرائيل تؤكد اعتقال "عنصر رفيع" في حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، السبت، أن قوات كوماندوس بحرية إسرائيلية اعتقلت "عنصرا رفيعا" في حزب الله في مدينة البترون الساحلية شمالي لبنان ونقلته إلى داخل إسرائيل للتحقيق معه.

وأضاف المسؤول أنه: "خلال عملية خاصة في بلدة البترون اللبنانية، تم اعتقال عنصر رفيع في حزب الله يعمل خبيرا في مجاله".

وتابع المسؤول: "تم نقل العنصر إلى الأراضي الإسرائيلية ويجري التحقيق معه حاليا".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن "قوة من الوحدة شييطت 13 وفي عملية خاصة مع الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية قاموا باعتقال ناشط في حزب الله يمثل معرفة كبيرة في المجال البحري".

وأوضح أن المعتقل يخضع الآن للتحقيق، مؤكدا أنه" في أي فرصة تسمح لأسر نشطاء مركزيين سيقوم بذلك سواء في لبنان أو أماكن أخرى".

وكانت مصادر قد ذكرت لقناة "دوت الخليج"، السبت، أن عملية البترون تمت بعد إنزال بحري وأن الشخص المختطف هو لبناني.

وأوضحت المصادر أن مجموعة أمنية اختطفت، فجرا، مواطنا لبنانيا من منطقة البترون شمالي البلاد.

وبينت أن الشخص الذي تم اختطافه درس في أكاديمية العلوم البحرية وتخرج قبطانا بحريا.

كما قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لـ"دوت الخليج" إن "البحرية الإسرائيلية اختطفت عماد أمهز وهو عضو بارز في قوة حزب الله البحرية".