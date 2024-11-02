عمرو الليثي يقدم واجب العزاء في حسن يوسف

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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي 29 أكتوبر، النجم القدير حسن يوسف، وبدأ منذ قليل مراسم العزاء ووصلت الأسرة لاستقبال الوافدين لعزاء الفنان الراحل، على رأسهم ابنه عمر حسن يوسف، وأرملته الفنانة شمس البارودي، التي ظهر على وجهها ملامح الصدمة والحزن.

وحرص الدكتور عمرو الليثي على الحضور لمسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف، ومساندة أرملة صديقه الفنانة شمس البارودي.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء الراحل حسن يوسف، وكان في مقدمتهم الفنانة يسرا، ونقيب الفنانين أشرف زكي، حسين فهمي، ودنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.



ومن جانبه كان قد أعلن عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف عن موعد ومكان عزاء والده، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"سوف تتقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب ولا اراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".