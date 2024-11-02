أمطار غزيرة.. تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من هيئة الأرصاد، بالتزامن مع أول منخفض جوي في خريف 2024، حيث شهدت عدة محافات سقوط امطار متفاوتة الشدة اليوم.

أمطار متفاوتة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ10 سنوات الأخيرة تغير شكل توزيع الأمطار على محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن القاهرة بالأمس واليوم شهدت أمطار متفاوتة من منطقة لأخرى.

وأضاف إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية"، أن أكثر المحافظات التي تعرضت للأمطار هي محافظة مطروح وشهدت هطول كميات هائلة من الأمطار، موضحة أنه مازال هناك فرص لسقوط أمطار غدًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الشمال.

وأشارت إلى أن البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لأول منخفض جوي في خريف 2024، مؤكدة أن جميع الهيئات والمؤسسات والمحافظات استعدت بشكل كبير للمنخفض الجوي ولم يحدث أي مشاكل في هذا الإطار، متابعة: "سقوط الأمطار مستمر حتى الغد لكن أقل في الشدة، وفصل الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر، ومن المتوقع أن نشهد انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بعد 15 يوما".

حالة الطقس غدا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أمطار غزيرة

وبالنسبة للظواهر الجوية من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح على فترات متقطعة حيث تاذد الخبرا ء بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالاضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وقالت الأرصاد إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 مترإلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد :

المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 26 19العاصمة الإدارية 27 176 أكتوبر 26 16بنها 26 18دمنهور 25 18وادي النطرون 26 17كفر الشيخ 25 19المنصورة 26 18الزقازيق 26 18شبين الكوم 25 17طنطا 25 17دمياط 25 19بورسعيد 25 19الإسماعلية 27 15السويس 26 16العريش 26 15رفح 25 14رأس سدر 26 17نخل 24 9كاترين 19 7الطور 26 17طابا 24 18شرم الشيخ 29 21الإسكندرية 25 19العلمين 24 18مطروح 24 17السلوم 23 17سيوة 24 14رأس غارب 30 21الغردقة 30 20سفاجا 29 20مرسى علم 31 22شلاتين 29 22حلايب 27 23أبو رماد 28 20رأس حدربة 27 23الفيوم 26 14بني سويف 27 13المنيا 27 14أسيوط 26 13سوهاج 27 15قنا 29 16الأقصر 29 16أسوان 29 17الوادي الجديد 28 12أبوسمبل 29 16