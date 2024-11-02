ليفربول يصطاد برايتون ويستعيد الصدارة

ليفربول يصطاد برايتون ويستعيد الصدارةاستعاد ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه اليوم على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق لاعبه التركي فيردي كاديجولو في الدقيقة (14)، لكن ليفربول أدرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة (69)، قبل أن يحرز المصري محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة (72).

واستفاد ليفربول من خسارة منافسه مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضمن الجولة ذاتها ليستعيد صدارة جدول ترتيب المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى (25) نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. في المقابل توقف رصيد برايتون عند (16) نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، ألحق بورنموث أول هزيمة هذا الموسم بضيفه مانشستر سيتي بعد أن تغلب عليه بنتيجة (2 - 1)، ليرفع بورنموث رصيده إلى (15) نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني وفي رصيد (23) نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة، تغلب نوتينغهام فورست على وست هام يونايتد بثلاثية دون مقابل، ليرفع رصيد إلى (19) نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد وست هام عند (11) نقطة في المركز الرابع عشر.

كما حقق ساوثهامبتون أول فوز له بالدوري هذا الموسم على حساب إيفرتون بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى (4) نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما توقف رصيد إيفرتون عند (9) نقاط في المركز السادس عشر.