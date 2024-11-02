عبدالمنعم سعيد: فوز كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية يفتح آفاق السلام في الشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أكد الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي الكبير، أن مشكلة الغلاء تشكل أحد أبرز التحديات التي سيواجهها المرشحون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، والأسعار في أمريكا ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف عبد المنعم السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة قد يبعث الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل الدولتين في القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هاريس لديها رؤية تهدف إلى نشر السلام في الشرق الأوسط، على عكس المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يسعى إلى فرض شروط معينة دون السعي لتحقيق سلام فعلي.

كما أكد السعيد أن ترامب يشكل تهديدًا للقضية الفلسطينية وللعرب والعالم، بل إنه خطر على أمريكا نفسها، موضحًا أن عدم وجود استقرار في الشرق الأوسط يؤثر على عملية التنمية في كل الدول وينعكس سلبا على سكان الإقليم.