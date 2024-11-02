العجز التجاري في تركيا يتقلص إلى 5.7 مليار دولار خلال أكتوبر

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:12 مساءً - سكاي نيوز _ قال وزير التجارة في تركيا عمر بولات، السبت، إن العجز التجاري للبلاد انخفض 13 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 5.7 مليار دولار.

وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 3.6 بالمئة إلى 23.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 0.2 بالمئة إلى 29.4 مليار دولار.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز رفع تصنيف تركيا الائتماني من “+B” إلى “-BB”، مع تعديل نظرتها المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”.

وقالت الوكالة في بيان إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي سمح بتحقيق استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.