نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ومانشستر يونايتد ينافسان ريال مدريد على نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام ألمانية عن ظهور اسم ألفونسو ديفيز في فترة التوقف الدولي الأخيرة في العديد من التقارير الصحفية وشاع انطباع بأن انضمامه إلى ريال مدريد لم يتم بعد وأن برشلونة ومانشستر يونايتد يراقبان موقفه.

منافسة قوية على ضم ديفيز من بايرن ميونخ

قال الصحفي الألماني كريستيان فالك لصحيفة ديلي بريفنج أن ريال مدريد لا يزال يعتبر المرشح المفضل للتعاقد مع ألفونسو ديفيز والذي ينتهي عقده في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد كريستيان فالك أن بايرن ميونخ لا يجري حاليًا مفاوضات مع نضال هوسيه وكيل أعماله وشكك في استعداد مانشستر يونايتد لإنفاق الأموال المطلوبة للتعاقد مع ديفيز البالغ من العمر 23 عامًا والذي يرغب في الحصول على راتب سنوي يلغ قدره 15 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة التوقيع.

وأفاد كريستيان فالك بأنه من شأن هذه الطلبات أن تجعل برشلونة يجد صعوبة في التوقيع مع ألفونسو ديفيز أيضًا ولذلك فإذا الأمر يتعلق بالأموال فإن ريال مدريد هو الأوفر حظًا في الوقت الحالي.

يذكر أن بايرن ميونخ لا يزال يحتفظ بأمل استمرار ألفونسو ديفيز بين صفوفه في الفترة المقبلة.

