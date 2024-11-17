نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم قراره بشأن تشيزني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يدرس تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، لمدة عام إضافي.

قالت الصحيفة: "برشلونة سعيد بتكيف تشيزني داخل غرف الملابس مع بقية اللاعبين، وقبوله لدوره مع الفريق حتى الآن، رغم عدم مشاركته في المباريات".

وأوضحت: "برشلونة يرى أهمية كبيرة في بقاء تشيزني، تحسبًا لرحيل إيناكي بينيا، أو عدم عودة الألماني تير شتيغن لمستواه قبل الإصابة".



وأشارت الصحيفة إلى أن حال عدم حدوث ذلك، فإن برشلونة سيكون سعيدًا بامتلاك 3 حراس مميزين في صفوفه.

وكان برشلونة تعاقد مع تشيزني في صفقة مجانية، بعد إصابته حارسه تير شتيغن وغيابه لنهاية الموسم.

وكان الحارس البولندي أعلن اعتزاله بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.