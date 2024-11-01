نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جديدة تضرب دفاع الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثي عن تعرض أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال تدريبات الفريق أمس، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري Nile للموسم الحالي.

فحوصات طبية لتحديد موقف داري من مباراة سيراميكا كليوباترا

وأشار الليثي في تصريحاته ببرنامج "الهدف" عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى أن أشرف داري لم يكن موفقًا منذ انضمامه للأهلي، إذ يعاني من آلام في أنكل القدم التي ظهرت بشكل واضح خلال مران الأمس.

وأوضح الليثي أن داري سيخضع لأشعة وفحوصات شاملة اليوم الجمعة، لتقييم حالته الصحية وتحديد إمكانية مشاركته في مباراة سيراميكا. القرار النهائي بخصوص تواجد اللاعب في قائمة المباراة سيتم اتخاذه من قبل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بناءً على نتائج الفحوصات.

وأشار الليثي إلى أن داري يواجه سلسلة من الإصابات المتكررة منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي، مما جعله غير قادر على المشاركة في العديد من المباريات، إذ يُصاب اللاعب باستمرار، مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة.

انتقل أشرف داري إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد يمتد لأربع سنوات، لكن سلسلة الإصابات أعاقت مشاركته مع الفريق بشكل كبير.