انت الأن تتابع خبر مفاجأت بالجملة.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في إفتتحاية الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بطولة كأس السوبر المصري بالامارات، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7_6، وذالك بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024_2025، بمواجهة نادي البنك الأهلي فى الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة، بين الزمالك ونظيره نادي البنك الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب السلام، في الجولة الأولى.

ووفقا لمصدر من داخل الجهاز الفني للفريق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، قد إستقر بشكل كبير على تشكيل الفريق الأبيض، للمواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يضم تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز كل من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، محمود بنتايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.