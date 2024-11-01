نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بمرور 40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية؛ بمناسبة مرور 40 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.