عاجل.. تعيين هادي خشبة مديرًا للكرة بالأهلي الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأهلي الليبي عن تعيين اللاعب السابق في الأهلي المصري، هادي خشبة، في منصب المدير الرياضي ومدير الكرة للفريق، اعتبارًا من الموسم الجديد 2024-2025.

أنهى الأهلي الليبي الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن ترتيب الدوري الليبي، الذي يُقام بنظام المجموعتين.

تعيين هادي خشبة مديرًا للكرة بالأهلي الليبي

وفقًا للصفحة الرسمية لنادي الأهلي الليبي على موقع فيس بوك، جاء في الإعلان: "من الأهلي إلى الأهلي، هادي خشبة مديرًا رياضيًا ومديرًا للكرة لزعيم الأندية الليبية."

يضم الفريق حاليًا المهاجم الأنجولي المتميز كريستوفر مابولولو، الذي انضم مؤخرًا من الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يقود الفريق في الموسم الجديد المدرب الفرنسي ديديه جوميز، الذي كان يشغل سابقًا منصب المدير الفني لنادي الإسماعيلي. ويضم الجهاز المعاون محمد محسن أبو جريشة، مما يشير إلى رغبة النادي في تعزيز الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في الدوري.