نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من طرف واحد.. أمريكا تطالب لبنان بإعلان وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر سياسي لبناني ودبلوماسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل.

وأوضح المصدر، أن "آموس هوكستين المبعوث الأمريكي إلى لبنان طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

وأضاف أن هوكستين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وقال مصدر لبناني، إن الطلب الأمريكي غير منطقي وغير واقعي، مشيرا إلى أن قبول لبنان به يعتبر استسلاما.