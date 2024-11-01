نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. أوستن وغالانت يناقشان خفض التصعيد بالشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مباحثات هاتفية تناولت فرص خفض التصعيد الإقليمي.

وبحسب بيان للبنتاجون، أكد أوستن، أن الولايات المتحدة مستعدة تمامًا للدفاع عن الأمريكيين وعن إسرائيل والشركاء في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات من إيران والجماعات التابعة لها.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، على التزام الولايات المتحدة بترتيب دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.

واستعرض أوستن وغالانت الخطوات التي تتخذها إسرائيل، والتي يجب أن تستمر في المضي قدما فيها لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة، وآفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء، أمس الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثالث بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على حقل زيتون في شمال إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى إلى 7 في يوم واحد.

وقالت خدمة الإسعاف في بيان "عالج المسعفون وحاولوا إنعاش رجل يبلغ 30 عاما وامرأة (60 عاما)، ثم أعلنت وفاتهما. وتم إجلاء رجل يبلغ 71 عاما أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا".