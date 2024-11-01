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أحمد جودة - القاهرة - يدخل نابولي اختبارًا جديدًا لإثبات جدارته بتصدر ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف أتالانتا الأحد ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

نابولي ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي.. وإنتر يلاحقه

وبعد مرور عشر جولات من البطولة هذا الموسم، يتصدر نابولي ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام إنتر ميلان، حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني، فيما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وستكون المباراة مثيرة بين فريقين من الأربعة الاوائل في ترتيب المسابقة، ويدخل كلا الناديين المباراة بحالة معنوية عالية بعد تحقيقهما الفوز في آخر جولتين من المسابقة.



وتغلب نابولي في الجولة التاسعة على ليتشي بهدف نظيف، قبل أن يهزم ميلان على ملعبه بثنائية، ولذلك فالمباراة تعد بمثابة فرصة لتحقيق فوز يعزز صدارته للترتيب.

وتحت قيادة المدرب الشهير أنطونيو كونتي، يحاول نابولي استعادة ذكريات الموسم قبل الماضي، والذي نجح خلاله في التتويج باللقب، وبوجود نجوم مثل الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى جانب الثنائي الإسكتلندي سكوت ماكتومناي وبيلي جيلمور، ولاعب الوسط الكاميروني فرانك أنجيسا، فإن الفريق يقدم أداءً رائعًا أسعد من خلاله جماهيره بعدما بات التحسن ملحوظًا عن الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يدخل أتالانتا المباراة وقد حقق الفوز في آخر جولتين مثل نابولي، حيث اكتسح هيلاس فيرونا 6-1 في الجولة التاسعة، وفاز في العاشرة على مونزا بثنائية نظيفة.