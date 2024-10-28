نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مستر أسيست".. ماذا قدم علي معلول في 8 سنوات مع الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مصير الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، حيث تقرر رحيله في نهاية الموسم الجديد 2024 – 2025 ليسدل الستار على مشواره مع القلعة الحمراء.

وتعرض معلول لإصابة قوية بقطع جزئي في وتر أكيلس، منذ مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي 2023-2024. وتسببت ف ابتعاده عن مباريات الفريق الأحمر منذ ذلك التاريخ.

وأكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أنه تقرر بالاتفاق مع علي معلول والتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي أن يكون هذا الموسم الأخير للظهير التونسي مع الفريق الأحمر.

ماذا قدم علي معلول مع الأهلي؟

انضم علي معلول لصفوف النادي الأهلي عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وخاص 287 مباراة مع المارد الأحمر بمختلف البطولات، وسجل 51 هدفًا وأرسل 83 تمريرة حاسمة.

حقق علي معلول 21 بطولة مع الأهلي بواقع (6 ألقاب الدوري المصري، 4 كأس مصر، 5 كأس سوبر مصري، 4 دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس السوبر الإفريقي).

كما حصل اللاعب التونسي على 3 ميداليات برونزية مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويعد علي معلول أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ الأهلي بجميع المسابقات برصيد 51 هدفًا.

وفي الدوري المصري، سجل معلول 35 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الأهلي الأجانب بالتساوي مع الأنجولي فلافيو، ويأتي خلف الهداف التاريخي للأجانب أحمد فيلكس صاحب الـ47 هدفًا.

ويعتبر معلول أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ الأهلي برصيد 87 أسيست مما دفع الجمهور لإطلاق عليه لقب "مستر أسيست".

