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أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصرف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تجاه محمود كهربا بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال بطولة السوبر المصري في الإمارات.

أحمد شوبير يعلق على تصرف كولر مع كهربا

فقد اعترض كهربا على كولر بطريقة غير مناسبة، مما أدى إلى قرار محمد رمضان، المدير الرياضي، بإعادته إلى مصر وتغريمه مليون جنيه.

شوبير أشار إلى لقطة مثيرة خلال تدريب الأهلي، حيث نشر كولر صورة له مع كهربا، قائلًا: "لفت انتباهي كيف نشر كولر صورة تجمعه بكهربا، وهو يقصد أن يوصل رسالة واضحة بأن هذا بمثابة ابنه".

في الصورة، كان كولر مبتسمًا وخلفه كهربا، مما يدل على وجود نوع من التفاهم بينهما بعد الأزمة. على الرغم من التقارير التي تحدثت عن عدم عودة كهربا إلى الفريق، إلا أن شوبير أعرب عن رأيه بأن الأمور في أوروبا تُغلق بسرعة، بينما في مصر يتم التعامل مع الأمور بشكل أكثر تعقيدًا.

واختتم شوبير بقوله: "يجب أن نتعلم ثقافة تجاوز الأخطاء، فلا داعي لأن نتوقف لأسابيع أو نطالب برحيل لاعب بسبب موقف حدث. علينا أن نتقدم للأمام".

