نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ صادم في الأهلي قبل مواجهة العين الاماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها المارد الأحمر أمام العين الاماراتي يوم الثلاثاء القادم في بطولة كأس أنتركونتينتال على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

الاهلي يحاول تجهيز عطيه الله قبل موقعة العين

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن اللاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي يعاني من إجهاد قوي وذلك بعد مشاركته في مباراة الزمالك بنهائي السوبر الافريقي ومباراتي السوبر المحلي أمام القلعة البيضاء وسيراميكا كليوباترا.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامج استشفائي وتأهيلي مكثف للاعب المغربي وذلك في محاولة لتجهيزه لمواجهة العملاق الاماراتي.

وطلب كولر تقرير مفصل حول حالة اللاعب وما إذا كان بمقدوره المشاركة في المباراة كونه بات من الكائز الأساسية التي يعول عليها السويسري.

وفي سياق آخر بات أكرم توفيق جاهزًا لمواجهة الثلاثاء بعد أن تأكد الجهاز الطبي من أنه لا يعاني من إصابات أو أزمات تحول بين مشاركته بشكل اساسي.