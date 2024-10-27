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أحمد جودة - القاهرة - وجه علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، رسالة دعم لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، بعد إهداره ركلة ترجيح أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مما كلف الزمالك ضياع اللقب.

ابعد عن التفاهات.. علاء ميهوب يوجه رسالة قاسية لنجم الأهلي

ونجح الأهلي في الفوز بالسوبر المصري على الزمالك بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وفي تصريحاته عبر قناة "MBC مصر 2"، قال ميهوب: "إهدار شيكابالا لركلة الترجيح أمام الأهلي لن يؤثر عليه. سيظل أسطورة الزمالك وسيبقى جزءًا من تاريخه".

وأضاف: "شيكابالا حقق تاريخًا كبيرًا مع الزمالك، وما حدث معه يمكن أن يحدث لأي لاعب. سيبقى دائمًا رمزًا للنادي".

كما وجه ميهوب رسالة لمحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، بعد أزمته الأخيرة التي وقعت عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، والتي انتهت بإعادته إلى القاهرة وفرض غرامة مالية عليه بقيمة مليون جنيه.

وقال ميهوب: "لا أعتقد أن كهربا سيكرر مثل هذه الأمور مجددًا. أعرفه كشخص طيب، ولاعب ذو تأثير كبير. لا تضيع وقتك في أمور جانبية؛ عليك التركيز في المباريات لتبقى جزءًا أساسيًا من الفريق".

واختتم قائلًا: "يجب على لاعب الكرة أن يركز في اللعب فقط، وعلى المدير الفني أن يركز في مهامه. لكل فرد دوره، خاصة في الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، حيث المحاسبة تكون صارمة".