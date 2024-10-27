الرياضة

هل يشارك محمود كهربا في مباراة العين الإماراتي؟.. قرار حاسم من كولر

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم الدولي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، من المشاركة في مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتنتال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة ضد العين الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي.

موقف محمود كهربا من المشاركة في مباراة العين

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمود كهربا شارك في مران فريق الأهلي بشكل طبيعي، ولكنه لن يتواجد في مباراة العين الإماراتي ".

وأضاف:" بنسبة 90%، محمود كهربا سيكون خارج قائمة مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال، بقرار من مارسيل كولر، وفي المباريات القادمة أيضا سيكون خارج قائمة الفريق".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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