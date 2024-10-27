هل يشارك محمود كهربا في مباراة العين الإماراتي؟.. قرار حاسم من كولر

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم الدولي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتنتال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي.

موقف محمود كهربا من المشاركة في مباراة العين

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمود كهربا شارك في مران فريق الأهلي بشكل طبيعي، ولكنه لن يتواجد في مباراة العين الإماراتي ".

وأضاف:" بنسبة 90%، محمود كهربا سيكون خارج قائمة مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال، بقرار من مارسيل كولر، وفي المباريات القادمة أيضا سيكون خارج قائمة الفريق".