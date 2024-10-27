أنشيلوتي: حصدنا لقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني بعد هزيمتنا برباعية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ثقته في فريقة بالرغم من الخسارة أمام برشلونة.

وكان نادي برشلونة قد حقق فوزا عريضا على ريال مدريد في عقر داره برباعية نظيفة.

أنشيلوتي: حصدنا لقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني بعد هزيمتنا من قبل برباعية من برشلونة

وقال المدير الفني الإيطالي -خلال تصريحات صحفية - إنني "أتذكر آخر مرة خسرنا فيها برباعية من برشلونة، تمكنا في نفس الموسم بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".

وتابع: "لقد أهدرنا العديد من الفرص المحققة، وفقدنا طاقتنا عندما بدأنا في تلقي الأهداف.. نعم، إنها لحظة صعبة، ولكننا لن نستسلم، فالموسم مازال طويلا".

وأردف: "لم أندم على الطريقة التي لعبت بها المباراة، لقد قدمنا مستوى جيد خلال شوط المباراة الأول".

وعن حديثه مع المدير الفني لبرشلونة، هانسي فليك، خلال المباراة، قال أنشيلوتي إنه "لايوجد مشكله مع فليك، لكن أحد مساعديه احتفل بطريقة غير لائقة، فأخبرته وفليك إتفق معي على ذلك".