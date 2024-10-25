نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لانطلاق الدوري المصري الممتاز ومواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولة السوبر المحلي.

وسيعود الفريق للتدريبات في صباح يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.