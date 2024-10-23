نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يسجل ثنائية.. برشلونة يتقدم بثلاثية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام بايرن ميونخ في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث الشوط الأول لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

سجل رافينيا دياز لاعب برشلونة أول أهداف اللقاء لصالح البلوجرانا في الدقيقة الأول من عمر اللقاء، بعد تمريرة فيرمين لوبيز إلى زميله رافينيا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراواغ الحارس ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 10 بداع التسلل على هاري كين قبل تسيجله للهدف.

وأحرز هاري كين هدف التعادل لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 18، بعد عرضية من سيرجي جنابري من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كين بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 37، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز إلى ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وتمكن رافينيا دياز من تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 45، بعد تمريرة طولية من مارك كاسادو إلى دياز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة بقدمه اليمنى، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.