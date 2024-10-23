نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم لقاء ليفركوزن ضد ستاد ريمس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي أقيمت بين بايرن ليفركوزن الألماني ضد نظيره فريق ستاد ريمس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق باير ليفركوزن، الذي نجح في التسجيل عن طريق لاعبه فلوريان فيرتز، في الدقيقة ال24، وسكنت الشباك من تسديدة جاءت يمين حارس فريق ستاد ريمس.

كما تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل بأقدام اللاعب بيير لي ميلو، جاء عن طريق تسديدة سكنت على يمين حارس الفريق الألماني.

وبهذه النتيجة تمكن فريق بريست وباير ليفركوزن، من حصد نقطة اضيف على رصيدهما وارتفع إلى 7 نقاط، ليحتلا المركز الثالث والرابع على التوالي.