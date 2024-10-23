نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا تتأخر أمام فينورد في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تأخر فريق بنفيكا البرتغالي أمام نظيره فريق فينورد الهولندي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.



وتقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الحالي على ستاد النور ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل بنفيكا البرتغالي

حراسة المرمى: تروبين.

خط الدفاع: باع، أوراخو، أوتاميندي، كاريراس.

خط الوسط: أورسنيس، لويس، كوكسو.

خط الهجوم: دي ماريا، بافليديس، أوغلو.



القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وفينورد في دوري أبطال أوروبا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل ساتتردد القناة 11566.- عمودي.- معدل الترميز 27500.- معدل تصحيح الخطأ 2/3.تردد قناة beIN SPORTS على يوتل ساتتردد 11054.- أفقي.- معدل الترميز 27500.- معدل تصحيح الخطأ 2/3.