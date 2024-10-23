نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بخوض تدريبات بدنية متنوعة استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.



وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال قيادة الفقرة البدنية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.



وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مباراة نهائي السوبر المحلي، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.