نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق كريستال بالاس، ضيفا على حساب فريق نوتنجهام فورست، اليوم الاثنين 21 أكتوبر، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس

تُقام تلك المباراة بين فريقي نوتنجهام فورست وكريستال بالاس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع تلك المباراة بين فريقي نوتنجهام فورست وكريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لجميع مباريات البريميرليج.

ويدخل فريق نوتنجهام فورست تلك المباراة وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يحل فريق كريستال بالاس في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

