نابولي ينفرد بصدارة الكالتشيو

نابولي ينفرد بصدارة الكالتشيوانفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه إمبولي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من "الكالتشيو".

ويدين نابولي بالفضل في الفوز للاعبه الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (63 من ركلة جزاء).

ورفع نابولي رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة متفوقا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن إنترميلان الرابع.

في المقابل تعقد موقف إمبولي ليبقي في المركز الحادي عشر بـ10 نقاط.

ويعد فوز نابولي، السادس له في المنافسة مقابل تعادل وخسارة، حيث يمضي بخطى ثابتة نحو مساعيه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.